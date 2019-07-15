Suriye sınırına askeri sevkiyat
4 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:06 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando, zırhlı personel taşıyıcı, paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı. Türkiye
'nin farklı kentlerindeki birliklerden gönderilen komando, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe araçlarından oluşan konvoy, Kilis
kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye sevkiyat bizi rahatsız etmiyor 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti İtalya'da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi