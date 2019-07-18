Suriye sınırına askeri sevkiyat
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:25 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Hassa
ilçesine ulaştı.
Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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