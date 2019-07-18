Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkıyat
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırına askeri sevkıyat

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen mühimmat ile komandoları taşıyan otobüs ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Aralarında sinyal kesici araçların da bulunduğu konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri altında sınıra doğru ilerledi.
Komandolar ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkıyat
Komando, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 07:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması geldi Huawei'den Android açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum Trump'tan kritik Türkiye açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkıyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]