Suriye sınırına askeri sevkiyat
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HATAY (İHA) – Hatay'dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:42 Kaynak: İHA
HATAY (İHA) – Hatay
'dan Suriye
sınırında tank sevkiyatı devam ediyor. İskenderun
Ahmet Tor Kışlası'ndan çıkan tanklar yoğun güvenlik önlemleri altında tırlarda taşındı. Tırlar İskenderun'un Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Şanlıurfa
'ya doğru ilerleyen tırlardaki tankların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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