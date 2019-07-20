Suriye sınırına askeri sevkiyat
10 dakika önce
Hatay'dan Suriye sınırında tank sevkiyatı devam ediyor.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:45 Kaynak: İHA
'dan Suriye
sınırında tank sevkiyatı devam ediyor. İskenderun
Ahmet Tor Kışlası'ndan çıkan tanklar yoğun güvenlik önlemleri altında tırlarda taşındı. Tırlar İskenderun'un Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Şanlıurfa
'ya doğru ilerleyen tırlardaki tankların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
(İHA)
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