Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:27 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Şanlıurfa
'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı araçlardan oluşan 10 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Gaziantep
kara yolundan Suruç
ilçesine doğru hareket etti.
Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.
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