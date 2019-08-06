Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:28 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'nın Suriye
sınırındaki Suruç
ilçesine, zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa
'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap
ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar
Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak konuşlandırıldı.
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