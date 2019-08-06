Suriye sınırına askeri sevkiyat
42 dakika önce
Şanlıurfa merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
merkezden sınırdaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkezden Suriye
sınırındaki ilçelere zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Saat 21.00 sıralarında 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan 4 zırhlı personel taşıyıcı, tank taşıyan 2 askeri tır ve bir adet zırhlı vinç, sınıra doğru hareket etti. Polis
eskortluğunda ilerleyen zırhlıların Suruç
ilçesine gittiği öğrenildi.
(İHA)
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