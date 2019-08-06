Suriye sınırına askeri sevkiyat
39 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:57 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı. Şanlıurfa
'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcı ve tanklardan oluşan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Gaziantep
kara yolundan Suruç
ilçesine doğru hareket etti.
Farklı birliklerden gönderilen personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Erdoğan'ın "Suriye" çıkışına ABD'den yanıt: Kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Beklentimiz 1 yılda 1500-2000 Suriyeli gönderebilmek AK Parti'de kritik istifa