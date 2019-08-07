Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:53 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa
'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve içinde mühimmat bulunan konteyner taşıyan 7 araçlık konvoy, Şanlıurfa - Gaziantep
kara yolundan Suruç
ilçesine doğru hareket etti.
Konteyner taşıyan araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya polis trafik ekipleri eşlik etti.
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