Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

32 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri ikmal konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


Türkiye, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
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