Suriye sınırına askeri sevkiyat
32 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay- Suriye
sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, komando ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri ikmal konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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