Suriye sınırına askeri sevkiyat
58 dakika önce
ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 01:45 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan askeri konvoy sınır hattındaki Akçakale
ilçesine ulaştı.
Akşam saatlerinde Şanlıurfa
20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.
Gelen mühimmat ve araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.
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