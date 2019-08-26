Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

46 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 3 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine ulaştı.

Tank ve mühimmatın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.

Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 Kaynak: AA
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