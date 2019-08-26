Suriye sınırına askeri sevkiyat
46 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan 3 araçlık konvoy, Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine ulaştı.
Tank ve mühimmatın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
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