Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti.
Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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