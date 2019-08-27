Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere destek amacıyla zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç, iş makinesi ve mühimmat yüklü askeri tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerinden Akçakale ilçesine doğru gitti. Zırhlı araç ve iş makinelerinin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

(Bekir Basmacı - Mehmet Dikeç/İHA)

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmet ali şahin: güvenli bölge kurup, suriyelileri yerleştireceğiz
Doğduğu mağarayı ziyaret eden tatlıses gözyaşlarını tutamadı İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı görünce duygusal anlar yaşadı Macron'dan "Batı ülkelerinin üstünlüğü sona yaklaşıyor" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 23:55:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]