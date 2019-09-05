Suriye sınırına askeri sevkiyat
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ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:36 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde Suriye
sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale
ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat
'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.
- Şanlıurfa
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