Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

2 saat önce

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan gece saatlerinde Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Gece saatlerinde polis eskortu eşliğinde Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araçlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine doğru hareket etti. Kent merkezinden geçen zırhlı araçlar, güzergah üzerinde önlem alan polislerin nezaretinde Akçakale yönüne ilerledi. Güvenli Bölge kurulması ile gündeme gelen Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye kentlerine komşu sınır ilçelerine sevk edilen zırhlı araçların buradaki karakol ve üslerde konuşlandırılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar
Konvoy halinden giden askeri araçlar
Trafik polislerinin önlem alması
Hasan Kırmızıtaş anons
Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ, -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB


Akçakale, Suriye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:47 Kaynak: DHA
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