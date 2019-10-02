Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

16 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank, zırhlı araç ve lojistik malzeme yüklü yaklaşık 20 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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