Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat Sınıra tank ve mühimmat sevk edildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Sınıra tank ve mühimmat sevk edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine tank ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Suriye'nin Telabyad kentine sınırı bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan askeri konvoy, Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yapmadan sınır karakollarına gitti.
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