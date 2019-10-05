Suriye sınırına askeri sevkiyat

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Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu

Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Arda Ayten, Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik büyük ödülü kazandı! İşte ilk sözleri