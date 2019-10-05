Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

39 dakika önce

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 10 TIR, üzerindeki zırhlı araçlarla birlikte Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan 10 TIR, üzerindeki zırhlı araçlarla birlikte Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi.

Gece saatlerinde Şanlıurfa'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:54 Kaynak: DHA
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