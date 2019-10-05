Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gece saatlerinde Şanlıurfa 'dan yola çıkan üzeri brandalar ile örtülü zırhlı araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye geldi. İlçe girişinde bulunan 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yapan zırhlı araçların, Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

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