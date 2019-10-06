Suriye sınırına askeri sevkiyat
38 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoy, Reyhanlı ilçesine geldi.
Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.
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