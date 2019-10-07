Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.

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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına asker ve malzeme sevk edildi.

Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen komando ve mühimmat yüklü zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 100 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Yapılan ikmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İHA)

Türkiye, Suriye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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