Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.


Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 4 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.


Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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