Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

55 dakika önce

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaptı.


PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaparken, vatandaşlar da askerlere el salladı. Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan yaklaşık 100 araçlık askeri konvoy, Suriye sınırındaki birliklere gitti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:45 Kaynak: İHA
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