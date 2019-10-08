Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

51 dakika önce

Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.

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Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında tank, kobra ve GZPT'lerin de aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçlar Suriye sınırı hattına konuşlanacağı belirtilirken sevkiyatların sürmesi bekleniyor.

(İHA)

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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