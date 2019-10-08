Suriye sınırına askeri sevkiyat
51 dakika önce
Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
Suriye'nin Resulayn kentine komşu olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine zırhlı araçlar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen ve aralarında tank, kobra ve GZPT'lerin de aralarında olduğu yaklaşık 10 araçlık konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen zırhlı araçlar Suriye sınırı hattına konuşlanacağı belirtilirken sevkiyatların sürmesi bekleniyor.
(İHA)
Cumhuriyetçi Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: Cehennemden gelme yaptırımlar takip edecektir Suriye sınırına sevkiyat! Askeri konvoy sınıra korna ve sirenlerle geldi Son dakika! Pentagon'dan Güvenli Bölge Harekatı açıklaması: Askerlerimizi çektik Abdülkadir Parmak'tan Barış Pınarı Harekatı'na destek!