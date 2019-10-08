Suriye sınırına askeri sevkiyat
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TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin Fırat
'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.
Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.
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