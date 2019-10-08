Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat (CEYLANPINAR)TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat (CEYLANPINAR)

TÜRKİYE'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri harekatı öncesi Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri sevkiyatı yapıldı.

Farklı birliklerden yola çıkan askeri konvoy, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine güvenlik önlemleri altında ulaştı. Yaklaşık 20 araçlık konvoyda çok sayıda tank ve hava savunma bataryası yer aldı. Bölgeye gelen askerler halk tarafından alkışlarla karşıladı. Askeri konvoy sınır birliklerine giriş yaptı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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