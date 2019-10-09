Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'a ulaştı.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
"ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir" İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, YPG/PKK'ya desteğini açıkladı