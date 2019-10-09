Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'a ulaştı.


Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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