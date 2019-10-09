Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan 11. Komando Tugayına ait zırhlı araçlar, personellerin bulunduğu otobüsler ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin yer aldığı tırların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Gaziantep, Komando, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Fırat'ın doğusuna beklenen harekat başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu Barış Pınarı Harekatı başladı! İşte ilk görüntüler Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! F-16'lar peş peşe havalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:29:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]