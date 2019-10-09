Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan 11. Komando Tugayına ait zırhlı araçlar, personellerin bulunduğu otobüsler ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin yer aldığı tırların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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