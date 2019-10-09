Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Gaziantep'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda bulunan 11. Komando Tugayına ait zırhlı araçlar, personellerin bulunduğu otobüsler ve mühimmat ile yaşam malzemelerinin yer aldığı tırların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'ya doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Gaziantep, Komando, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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