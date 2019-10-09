Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

40 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.


Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.


Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:22 Kaynak: AA
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