Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

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Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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