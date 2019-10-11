Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere zırhlı araç ve tank takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve askeri malzemeleri taşıyan tırlar, Suruç ilçesine ulaştı.

Çok sayıda tırın yer aldığı konvoy daha sonra Akçakale'ye hareket etti.

Bu arada, konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.