Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

38 dakika önce

Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.


Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak'tan Şanlıurfa istikametine doğru askeri konvoy yola çıktı. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Konvoyun geçiş güzergahında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. - MARDİN

Mardin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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