Suriye sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

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Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor

Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu