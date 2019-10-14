Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.


Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan lojistik malzeme taşıyan 20 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:50 Kaynak: AA
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