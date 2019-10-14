Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:50 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan lojistik malzeme taşıyan 20 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Münbiç için operasyon başladı: Yoğun çatışmalar yaşanıyor Dünyaca ünlü vokalist Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu ABD askerleri Haseke'den de çekildi