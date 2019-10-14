Suriye sınırına askeri sevkiyat
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:22 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere lojistik malzeme takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan lojistik malzeme taşıyan 20 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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