Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

Çeşitli illerden sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçları taşıyan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı.

Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen konvoy, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.

Karkamış, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:24 Kaynak: AA
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