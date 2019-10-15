Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.

Çeşitli illerden sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçları taşıyan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı.

Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen konvoy, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Karkamış, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:13 Kaynak: AA
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