Suriye sınırına askeri sevkiyat
20 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:36 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü yaklaşık 15 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesine doğru gitti.
Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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