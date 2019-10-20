Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

20 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü yaklaşık 15 araçtan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesine doğru gitti.

Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:36 Kaynak: AA
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