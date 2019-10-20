Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere tank ve obüs takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere tank ve obüs takviyesi yapıldı.


Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından daha önce Şanlıurfa'ya gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, obüs ve askeri malzemeleri taşıyan tırlar, Suruç ilçesine ulaştı.

Konvoydaki tank ve obüsler, Suriye sınırındaki askeri birliklere konuşlandırıldı.

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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