Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komandoları taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen komandoları taşıyan otobüslerden oluşan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan otobüsler İslahiye ilçesine geldi. Güvenlik güçlerinin eşlik ettiği otobüsler daha sonra Kilis istikametine hareket etti.

Komandoların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Gaziantep, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:58 Kaynak: AA
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