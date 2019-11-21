Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:54 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti.
Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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