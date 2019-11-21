Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere paletli zırhlı muharebe aracı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Kilis'e gönderilen zırhlı muharebe araçları taşıyan tırlar, Elbeyli ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri altında Öncüpınar sınır hattına doğru hareket etti.

Araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Türkiye, Suriye, Kilis, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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