Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Türkiye 'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar, mühimmat kamyonları ile komando birlikleri, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.

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