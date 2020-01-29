Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar, mühimmat kamyonları ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısında, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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