Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:05 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araçlarla komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar, mühimmat kamyonları ile komando birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısında, güvenlik tedbirlerinin artırıldığı gözlendi.
Son Dakika Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu