Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:27 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ile komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen araçların sınır birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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