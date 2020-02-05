Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'daki sınır birliklerine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:00 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'daki sınır birliklerine gönderildi.
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen 20 araçlık konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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