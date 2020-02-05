Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'daki sınır birliklerine gönderildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Şanlıurfa ve Kilis'te bulunan ZPT, komando ve mühimmat yüklü araçlar Hatay'daki sınır birliklerine gönderildi.


Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçen 20 araçlık konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Suriye, Kilis, Hatay, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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