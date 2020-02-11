Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan kirpi ve zırhlıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
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