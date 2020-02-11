Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
6 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:19 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı.
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